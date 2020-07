Tragico schianto in Lombardia, due vittime: uno è vicentino

Due persone decedute nel tragico incidente stradale avvenuto nella notte del 3 luglio sulla strada Paullese, nel Comune di Grumello Cremonese in provincia di Cremona. A perdere la vita nello scontro frontale Luciano Erle, 54 anni residente in provincia di Vicenza, e Matteo Antonioli, 18 anni, di San Bassano (Cremona).

Lo schianto tra la Polo con al volante il 18enne e la Passat guidata dal vicentino è avvenuto all'incirca alle una di notte. La Passat, a causa dello schianto violento, è uscita di strada ribaltandosi in un fosso. Per i due conducenti non c'è stato nulla fare. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.