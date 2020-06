Tragedia sul Grappa: biker indagato per omicidio stradale

Al termine degli accertamenti previsti in questi casi, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Bassano del Grappa, hanno denunciato in stato di libertà, per omicidio stradale G.N., 44enne di Pozzoleone, coinvolto nella doppia tragedia avvenuta sul Monte Grappa dove hanno perso la vita Filippo Bonin, di 47 anni, e la figlia 11enne Gloria, entrambi residenti a Malo.

Il biker, uscito illeso dal tragico incidente, presto sarà sentito dalla Procura di Vicenza dove spiegherà nuovamente l’accaduto, rispondendo alle domande che gli verranno rivolte dal Pubblico Ministero titolare delle indagini. L'uomo ha nominato il difensore di fiducia che lo assisterà durante l’evolversi del procedimento penale.

L'incidente è avvenuto sulla provinciale Cadorna all'altezza del quarto tornante, nel territorio di Romano d'Ezzelino.