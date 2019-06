Scivola e batte la testa a 1.600 metri: anziano grave

Domenica mattina mattina verso le 10.15 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato per intervenire, in caso di bisogno, in supporto all'elicottero di Treviso emergenza, già in volo in direzione di località Solaroli.

Mentre con altre persone percorreva il sentiero numero 156 del Monte Grappa, a circa 1.600 metri di quota, L.M., 71 anni, di Breganze, era scivolato e ruzzolato per qualche metro sbattendo la testa. Sbarcati sul posto, medico, infermiere etecnico di elisoccorso gli hanno prestato le prime cure, lo hanno imbarellato e recuperato con un verricello, per trasportarlo all'ospedale di Treviso. Pronta a Casera del Sol una squadra di soccorritori.