Si infortuna mentre va a cercare funghi: il figlio lo trova e lancia l'allarme

Intorno 18 di mercoledì il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato dalla Centrale del 118 per una persona infortunatasi mentre andava a funghi.

L'uomo, G.S., 72 anni, di Bolzano Vicentino, dopo essere scivolato - già verso le 16 - lungo un pendio ed essere caduto da un salto di alcuni di metri, aveva chiamato il figlio che, dopo averlo ritrovato, aveva dato l'allarme attendendo i soccorritori sul posto.

In 14, tra i quali medico e infermiere di stazione, hanno raggiunto l'infortunato, che si trovava lungo una silvo-pastorale in prossimità di Passo Xomo, e gli hanno prestato le prime cure per i probabili traumi al volto, alla gamba e alla schiena riportati nella caduta. Dopo averlo imbarellato, lo hanno quindi trasportato per 400 metri fino all'ambulanza, partita poi in direzione dell'ospedale di Santorso.