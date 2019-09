Tragedia sulle montagne: addio a Michele, l'angelo del Suem

Tragedia sulle montagne del Trentino. Due scalatori padovani hanno perso la vita lo scorso venerdì mentre affrontavano la via Scalet-Biasin, sul Sass Maor. I loro nomi Carlo Gomiero e il 51enne Michele Chinello. Quest'ultimo era molto conosciuto e amato anche al Suem di Vicenza e lascia un vuoto incolmabile tra gli operatori del San Bortolo.

Michele, infatti, era un operatore sanitario del 118, infermiere al Suem di Padova e fino allo scorso anno addetto all’elisoccorso per Verona emergenze. Non si contano i suoi interventi nel Vicentino con l'elicottero per salvare vite, sopratutto sui colli berici. Il padovano era anche impegnato nei soccorsi in montagna, in quanto volontario nel Soccorso Alpino di Padova.

Il tragico incidente, come scrive padovaoggi.it, è successo venerdì 13 settembre sul Sass Maor in Trentino. Ad allertare i soccorsi sono stati i gestori di un rifugio della zona, i quali hanno comunicato il mancato ritorno di alcuni scalatori. L'elisoccorso si è dunque alzato in volo per cercarli trovando due corpi, precipitati nel vuoto da altezza considerevole. Ancora ignote le cause della caduta, ma già in mattinata erano state segnalate scariche di sassi dalla cima della montagna.