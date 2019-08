Incidente in montagna, mette il piede in fallo e scivola lungo il pendio: ferita una 50enne

Andando a mirtilli con il marito e la figlia, S.B., 50 anni, di Varese, è scivolata lungo un pendio finendo sulla strada bianca sottostante. E' successo nel primo pomeriggio di marterdì, intorno alle 14.20, sopra l'Altopiano di Tonezza, in località Costa d'Agra.

Raggiunta da una squadra del Soccorso alpino di Arsiero, la donna, che lamentava dolori al bacino, è stata stabilizzata e imbarellata. Per evitare dolorosi scossoni nello spostamento con il fuoristrada, i sei soccorritori la hanno trasportata a piedi in barella per circa un chilometro, per affidarla all'ambulanza in attesa al Rifugio Valbona, poi partita in direzione dell'ospedale di Santorso.