Folle corsa in auto in mezzo alla gente: ventenne fermato dai passanti

Momenti di paura nel pomeriggio di domenica in zona Mercato Nuovo a Vicenza. Un automobista impazzito ha seminato il panico al volante della sua Hyundai Coupé, danneggiando due auto per poi darsi alla fuga. Il tutto mentre nella zona si trovavano molte persone.

Secondo le numeroso testimonianze l’episodio, poi confermato dal sindaco con delega alla sicurezza Francesco Rucco, si è verificato verso le 15:30. Un giovane, poi identificato come un ucraino ventenne residente a Sandrigo, stava correndo a tutta velocità lunga via Sella e non ha rispettato la precedenza cozzando contro un’auto che proveniva dalla parte opposta, la quale è sbandata, subendo numerosi danni ma fortunatamente senza conseguenze per il conducente.

L’ucraino, dopo lo schianto, ha proseguito la sua folle corsa in via del Mercato Nuovo con un’inversione a “U” diretto in viale Crispi, per poi rigirarsi con una manovra spericolata di nuovo fino al semaforo. Nel farlo, ha perso il controllo della Hyundai colpendo un’altra auto in sosta alla sua destra e finendo la sua corsa contro il muretto della pista ciclabile.

Il ventenne, ferito, è quindi sceso dall’auto ed è scappato a piedi ma è stato bloccato in via Gandhi da alcuni presenti fino all’arrivo delle polizia locale. Gli agenti hanno chiamato un’ambulanza e il giovane è stato portato in ospedale per dei controlli medici e anche per verificare se avesse assunto delle droghe o dell’alcol. Alla fine dei prelievi l’ucraino è nuovamente scappato in fretta in furia. Per lui, comunque identificato, oltre alle pesanti sanzioni, potrebbero arrivare denunce e il ritiro della patente di guida.