Volo nella tromba dell'ascensore: grave un operaio

Sarebbe caduto nella tromba dell'ascensore mentre era al lavoro in un cantiere di via Turati a Montecchio Maggiore. Vittima dell'infortunio, avvenuto venerdì verso le 16, un operaio di origini albanesi di 33 anni che è stato soccorso dai sanitari del Suem e ricoverato in codice rosso al San Bortolo per la gravità dei traumi riportati.

La dinamica dell'episodio è in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei tecnici dello Spisal intervenuti sul posto. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore ha fatto un volo di diversi metri nel vano dello stabile in ristrutturazione occupato solitamente dall'ascensore. L'uomo è finito al piano di sotto forse per una distrazione o per aver perso l'equilibrio e avrebbe riportato delle serie fratture.