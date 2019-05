Cede il terreno, operaio piomba in una buca

Le intense piogge di questi giorni potrebbero avere un ruolo non marginale nell'infortunio che ha colpito lunedì pomeriggio un operaio a Grantorto. Un improvviso smottamento del terreno gli avrebbe fatto perdere l'equilibrio.

La caduta

L'uomo, 48enne residente nel Vicentino, alle 16 si trovava ungo via Duca degli Abruzzi. Era lì insieme ad alcuni colleghi, anche loro dipendenti di una ditta di costruzioni di Montecchio Maggiore, per sistemare la condotta fognaria. La squadra aveva da poco scavato una buca per l'intervento, quando il ciglio della fossa, dove si trovava l'uomo, forse a causa della terra intrisa d'acqua ha improvvisamente ceduto.

Il ferito

Il 48enne è precipitato nella buca profonda un metro e mezzo patendo una violenta botta alla gamba destra. Immediatamente soccorso, è stato trasferito in ambulanza a Cittadella. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi: i medici gli hanno diagnosticato una forte contusione ma sarà presto dimesso. Al cantiere di Grantorto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal per verificare la dinamica di quello che, dalle prime informazioni, sembra un infortunio dovuto a una tragica fatalità.