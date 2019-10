Gravissimo incidente sul lavoro: 55enne perde il piede nella mietitrebbia

Ha perso il piede all'interno del macchinario sul quale stava operando. Il gravissimo incidente è accaduto verso le 21 di ieri all'interno del "La Cordellina". azienda agricola in via Trescalini a Dueville. Vittima dell'infortunio un 55enne residente a Breganze che stava lavorando conto terzi per la ditta e che ora si trova ricoverato in rianimazione al San Bortolo.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, forse per una distrazione, è rimasto incastrato con l'arto sinistro tra i denti della mietritrebbia che stava usando per operare in notturna. L'intervento dei colleghi, con lui sul posto, è stato immediato così come l'arrivo degli operatori del Suem che hanno prestato le prime cure all'addetto agricolo. Ai vigili del fuoco è invece spettato il difficile compito di cercare di recuperare il piede all'interno del macchinario, impresa non riuscita. L'arto, tranciato di netto all'altezza della caviglia, è stato completamente spappolato dagli ingranaggi.

Il 55enne è stato stabilizzato e portato a sirene spiegae in ospedale per un intervento chirurgico. Sul posto anche i carabinieri di Thiene e i tecnici dello Spisal.