Incidente in A4: traffico cittadino in tilt

A seguito dell'incidente avvenuto stamattina in autostrada, tra il casello di Vicenza est e Vicenza ovest, in direzione Milano, a seguito del quale è obbligatoria l'uscita al casello di Vicenza est, si segnala che tutta la viabilità nei pressi del casello di Vicenza Est e viale Annency (tangenziale sud) risulta congestionata e che la situazione permarrà almeno per l'intera mattinata.