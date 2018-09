Incidente in A4: lunghe code e tre feriti

Incidente in autostrada A4 alle 16 in direzione Milano con il bilancio di tre persone ferite, a quanto sembra non gravemente e di tre veicoli coinvolto per un tamponamenteo.

A causa dello schianto si sono registrati disagi alla circolazione tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano. Sono circa quattro i chilometri di coda che si sono formati. Sul posto le ambulanze del Suem e la poliza stradale.