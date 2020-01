Ai 100 all'ora in centro fugge dopo l'incidente: incastrato dalle telecamere

A folle velocità in centro provoca un incidente e poi fugge a bordo della sua auto. Protagonista dell'episodio un automobilista che, dopo pochi giorni dal sinistro, è stato rintracciato grazie al sistema di videosorveglianza del Comune di Bressanvido. L'episodio è accaduto verso le 12:50 dello scorso mercoledì in centro abitato di Bressanvido.

Un'autovettura Wolkswagen Golf in uscita da Via Bettinardi, nella manovra di immissione su Via Roma con direzione di marcia verso Vicenza, si è scontrata con un'Audi A4 che stava percorrendo la strada provinciale ad altissima velocità, rischiando il ribaltamento alla presenza di altre auto e pedoni. Dopo l'impatto l'Audi A4 ha continuato comunque la sua corsa allontanandosi a tutto gas con direzione verso Pozzoleone.

Il fatto talmente concitato e veloce non ha dato modo di risalire all'identificazione della targa se non solo dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza urbana. La pattuglia della Polizia Locale del distaccamento di Sandrigo del Consorzio Nordest Vicentino, giunta sul posto ha constatato che la conducente della VW Golf non aveva riportato gravi lesioni. Solo dopo la visione delle immagini registrate dalla videosorveglianza urbana gli Agenti sono riusciti a risalire alla targa del veicolo datosi alla fuga, rintracciandolo a Thiene.

La videosorveglianza inoltre è servita agli agenti per ricostruire la dinamica del sinistro e stimare la velocità dell'Audi al momento del sinistro, stabilita in circa 100 km/h. A carico del conducente dell' Audi sono state elevate sanzioni per 540 euro e decurtati 11 punti sulla patente, nonostante la dinamica del sinistro lo avrebbe visto dalla parte della ragione se avesse mantenuto una velocità corretta e non si fosse dato alla fuga per motivi ancora da precisare.

«Questo evento, che solo fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, ha dimostrato efficienza nella puntuale e sinergica azione tra la Polizia Locale e l'Amministrazione Comunale - ha dichiarato il Sindaco di Bressanvido, Franzè Luca - Utilizzando l'importante risorsa della videosorveglianza è stato possibile alle forze dell'ordine procedere in tempi rapidissimi all'avvio dell'indagine e delle relative procedure, a riprova che Bressanvido rimane un territorio sicuro e controllato»