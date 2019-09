Ubriaco, prepara la cena e si taglia un polso: 42enne in ospedale

Stava facendo da mangiare per un amico e ha preso un coltello per tagliare del cibo. Ma il cuoco improvvisato, un serbo di 42anni, era talmente ubriaco che, ridendo e scherzando con il compare vicentino di 41anni, gli è scivolato il coltello e si è tagliato il polso.

L'incidente domestico è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì, poco prima delle 18, in un appartamento di via Rossi in città. Il serbo è stato soccorso da un'ambulanza del Suem 118 - chiamata dall'amico italiano - che l'ha portato al pronto soccorso per essere medicato. Sul posto è intervenuta anche una squadra delle volanti dopo la segnalazione dei sanitari.