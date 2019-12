Il piccolo Davide non ce l'ha fatta: è morto 5 giorni dopo l'incidente

Hanno provato in tutti i modi a strapparlo alla morte, ma alla fine non c'è stato nulla da fare. Davide Torresan, di appena due anni, se n'è andato giovedì dopo aver lottato per cinque giorni al reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il bimbo, lo scorso sabato, era rimasto coinvolto in un terribile incidente sulla superstrada Nuova Gasparona a Colceresa, mentre stava tornando a casa con la sua famiglia.

Erano le 18:30 e Davide si trovava ben allacciato al seggiolino posteriore di una Suzuki Matis, con alla guida papà Michele, 46 anni e con accanto mamma Loredana, 47 anni, quando improvvisamente un Fiat Doblò, condotto da un 46enne di Monselice, ha centrato in pieno l'auto. Il frontale è stato tremendo e le condizioni del bambino sono apparse subito critiche.

I medici del Suem, arrivati sul luogo dell'incidente, erano riusciti a stabilizzarlo dopo un arresto cardiocircolatorio e lo hanno portato a sirene spiegate al San Bassiano, dove era ricoverata anche la mamma con varie fratture dovute allo schianto, per poi trasferirlo al San Bortolo due giorni dopo. Ieri, nonostante tutti i tentativi, i medici hanno dovuto arrendersi.