Malore improvviso: perde il controllo del mezzo e ferisce gravemente un operaio

AGGIORNAMENTO

Alle 7.45, i vigili del fuoco in zona villaggio del Sole a Vicenza per soccorrere un operario investito da un’auto rimasto incastrato in un pozzetto del cantiere della nuova rotatoria.

La lancia Y 10 proveniente da via Granatieri di Sardegna probabilmente per un malore della conducente, ha invaso il cantiere andando a urtare contro la benna distaccata di uno escavatore, che ha sua volta trascinato l’operaio in uno scavo. La squadra dei pompieri arrivati dalla vicina centrale, hanno rimosso la benna e liberato l’uomo finito incastrato in un pozzetto di cemento.

L’uomo è stato stabilizzato dal personale del suem 118 e trasferito in ospedale. Illesa ma sotto shock, la ragazza alla guida dell’auto. La polizia locale ha eseguito i rilievi dell’incidente e deviato il traffico durante i soccorsi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa un’ora.

INCIDENTE SUL LAVORO

Grave incidente martedì mattina poco prima delle 8 in un cantiere stradale in via Brigata Granatieri di Sardegna, in città. lLa conducente di una Y10, a causa di un malore a quanto sembra dovuto a una crisi epilettica, ha perso il controllo del mezzo e ha colpito una benna che è andata addosso a due operai al lavoro.

Uno dei due, forse nel tentativo di evitare l'impatto, è stato colpito non in maniera grave ma è finito in un tombino aperto riportando un probabile trauma cranico, pur rimanendo cosciente. Sul posto sono intervenuti i medici del Suem 118 che hanno portato l'infortunato in ospedale in codice rosso.

Ileso il collega del ferito, mentre la conducente del mezzo si è ripresa e sembra che per lui non ci siano complicazioni. Sul posto lo Spisal di Vicenza per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.