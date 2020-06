Scende in bici per raggiungere la baia e si schianta contro un autobus: è in fin di vita

E' appesa ad un filo la vita della 32enne che nella giornata di domenica è rimasta vittima di un incidente nelle Marche. La giovane, residente a Thiene, un paio di giorni fa era scesa a Portonovo con un'amica per fare le vacanze. Domenica, aveva noleggiato una bici per raggiungere la nota baia e, in un tratto in discesa dove si intersecano alcune curve cieche, per cause in corso di accertamento si è schiantata contro un autobus.

Sul posto, subito dopo l'incidente, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che stanno cercano di fare chiarezza sull'accaduto. L’autista del bus, su cui in quel momento non viaggiava alcun passeggero, è sotto choc e verrà ascoltato nelle prossime ore per ricostruire la dinamica dell’incidente. La bicicletta è stata sequestrata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad allertare i soccorsi era stata l'amica della giovane, anche lei veneta. Dopo la corsa in ospedal,e la 32enne è stata ricoverata all'ospedale regionale di Torrette nel reparto di Terapia intensiva dove versa in gravissime condizioni.