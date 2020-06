Scende in bici per raggiungere la baia e si schianta contro l'autobus: è gravissima

Stava scendendo lungo la discesa che porta alla baia di Portonovo quando, in sella alla bici noleggiata qualche ora prima, si è schiantata contro un autobus. E' grave una ragazza di 32 anni, residente nel vicentino ed in vacanza a Portonovo. Con lei anche una sua amica, sempre veneta, che al momento dell'impatto si trovava alcuni metri dietro in sella ad un'altra bicicletta. E' successo oggi intorno le 14.

Secondo una prima ricostruzione l'autobus, che stava salendo, non avrebbe fatto in tempo ad evitare lo schianto, in un tratto dove sono presenti molte curve cieche. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Camerano e l'eliambulanza. Per la ragazza, intubata ed in gravissime condizioni, è stato necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette.

(fonte: Anconatoday)