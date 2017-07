A4, tir si schianta contro la barriera: 10 km di coda

Bollettino da panico sull'A4 in direzione Venezia. Alla circolazione rallentata per le prime partenze del weekend feriale di agosto si è aggiunto un incidente che poco prima di mezzogiorno ha coinvolto un mezzo pesante. Il tir, per cause ancora sa accertare, si è schiantato contro l'angolo della barriera dello svincolo di uscita a Vicenza Ovest.

Nessuna conseguenza, se non lievi ferite, per l'autista portato al San Bortolo. Grosse ripercussioni invece sul traffico che ha subito pesanti rallentamenti sia in autostrada che sulla viabilità esterna per le operazioni di messa in sicurezza della careggiata per lo sversamento di gasolio. Il servizio autostradale, infatti, segnalava alle 16:00 code di ben 10 chilometri dal casello di Montebello fino a quello di Vicenza Ovest.