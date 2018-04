Furgone esce di strada, intervengono i soccorsi: rallentamenti in autostrada

Giorni difficili per gli automobilisti e in particolare in questi giorni di traffico intenso sull'A4 anche a causa del ponte del primo maggio. Alle 11:15 un furgone, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada e ha richiesto l'intervento del soccorso stradale. Il traffico sta subendo dei rallentamenti nel tratto compreso tra Svincolo Montecchio (Km. 323) e Svincolo Montebello (Km. 313,8) in direzione Brescia.