Incidente in autostrada: un ferito grave e 10 chilometri di coda

Un ferito ricoverato in gravi condizioni al San Bortolo e almento 10 chilometri di coda. È questo il bilancio dell'incidente avvenuto verso le 17:30 di giovedì in A4. Per cause ancora in via di accertamento tre Tir stranieri si sono tamponati sotto la prima galleria tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia.

Ad avere la peggio il conducente bosniaco di un'autoarticolato che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Vicenza e portato al San Bortolo in codice giallo. A causa dello schianto il traffico ha subito pesantissimi rallentamenti e alle 19 la situazione era ancora critica in quanto i mezzi sono ancora all'interno della galleria.

Entrate chiuse causa coda a svincolo Montecchio e Vicenza Ovest in entrata in direzione Padova.