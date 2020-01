Rogo devasta tetto di un'abitazione: famiglia evacuata

Devastante incendio in strada Casale a Vicenza nella mattinata di venerdì. Per cause in corso di accertamento la copertura di una bifamiliare ha preso fuoco. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 10 ma ancora non è possibile stabilire quanto durerà l'intervento.

Intervento che si prospetta particolarmente complicato in quanto si tratta di un tetto ventilato quindi l'incendio è difficile da spegnere, in quanto i pompieri devono sezionare la copertura. Un danno che sembrerebbe pesante. I vigili del fuoco hanno salvato una delle due bifamigliari, nell'altra hanno tagliato il tetto e inevitabilmente l'acqua è colata all'interno. Evacuata la coppia di anziani residente nell'abitazione.

(IN AGGIORNAMENTO)