Fiamme sul terrazzo di casa: a fuoco tenda e condizionatore

Martedì sera, poco prima della mezzanotte, i VIgili del fuoco sono intervenuti in via 2 giugno, a Torri di Quartesolo, per un incendio divampato sul terrazzo di un'abitazione.

All'origine del rogo la probabile esplosione di qualche petardo che ha innescato le fiamme. Distrutti la tenda parasole e il condizionatore presenti all'esterno dell'appartamento.