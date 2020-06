Prato in fiamme, bruciato un ettaro di sterpaglia: ignote le cause

Martedì, intorno all'ora di pranzo, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Longare, in via Bugano, per un incendio di circa un ettaro di sterpaglia, che ha coinvolto un prato a ridosso della legnaia di un’abitazione.

I pompieri accorsi da Vicenza con un modulo d’incendio boschivo e un’autobotte, sono riusciti a circoscrivere le fiamme prima che raggiungessero il deposito di legna e l’abitazione e una zona di vegetazione più fitta.

Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica del posto sono terminate dopo circa un’ora e mezza.