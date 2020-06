Stendibiancheria prende fuoco: coppia svegliata di soprassalto dall'odore di fumo

Sabato mattina alle 6, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Damiano Chiesa ad Asiago per un principio d’incendio di un’abitazione: incolume la giovane coppia residente all’interno, riuscita ad uscire in tempo dalla casa.

I due giovani si trovavano nella camera da letto al piano superiore, quando si sono svegliati percependo odore di fumo. Sono scesi per mettersi in salvo trovando lo stendibiancheria in fiamme.

I pompieri arrivati dal vicino distaccamento hanno spento il piccolo incendio, che potrebbe essere stato innescato dalla riaccensione di una stufa a pellet non più utilizzata da giorni, dove in prossimità si trovava lo stendibiancheria. Le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione sono durate circa un’ora.