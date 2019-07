Incendio distrugge una stalla: mucche salvate in extremis

Un incendio si è sviluppato nella notte tra venerdì e sabato in un'azienda agricola di via Santa Cristina a Bolzano Vicentino. Le fiamme si sono sviluppate dal fienile dove erano stipati diversi quintali di fieno e si sono estese nella stalla adicente che ospitava un centinaio di mucche.

I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 23:30con sei squadre partite da Vicenza, Bassano e Thiene e hanno lavorato fino quasi all'alba per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. L'incendio ha devastato il fienile e la stalla, dove è crollato un pezzo di tetto. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato il peggio. Le mucche sono infatti state messe in salvo con un mezzo meccanico che le ha sollevate e messe al sicuro. Dalle prime informazione risultano feriti solo due bovini che si sono slogate le gambe posteriori.