Roulotte avvolta dalle fiamme in un cortile privato: scampato pericolo

Sabato mattina, intorno alle 11, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Tedesca a Carrè per l’incendio di una roulotte all’interno di un cortile privato: nessuna persona è rimasta ferita.

La squadra accorsa da Schio, utilizzando dello schiumogeno ha spento i resti del caravan, il quale era stato completamente avvolto dalle fiamme, evitato il coinvolgimento della vicina abitazione.

Le cause dell’incendio non accertate nell’immediatezza sono al vaglio dei Vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un’ora.