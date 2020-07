Roulotte va a fuoco, all'interno cinque bombole gpl: l'allarme in provincia

Domenica pomeriggio, intorno alle 16.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Trissino, nei pressi della pista ciclabile in via San Rocco, per l’incendio di una roulotte con all’interno 5 bombole di gpl in una zona recintata intorno a degli alberi: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Arzignano e Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori, hanno spento con la schiuma il rogo, che avvolgeva la roulotte e altre masserizie depositate nelle vicinanze.

Il personale della squadra subito dopo il primo spegnimento ha rinvenuto le quattro bombole, che sono state poste in sicurezza dopo il completo raffreddamento. Sono ora in corso le operazioni di bonifica del luogo con un piccolo mezzo d’opera, per escludere del tutto la presenza di altre bombole sotto la vetroresina colata della roulotte.

