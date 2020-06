Rotoballe di fieno vanno a fuoco, vasto incendio in provincia: salvata la stalla di bovini

Dalle 12:30 di mercoledì, i Vigili del fuoco stanno operando in via Castello a Montegalda per l’incendio di oltre 400 rotoballe di fieno depositato all’aperto.

Le squadre dei pompieri arrivate da Vicenza, Padova e i volontari di Thiene con un’autopompa, tre autobotti e dodici operatori sono riusciti ad evitare il coinvolgimento della vicina stalla di bovini. Sono ora in corso le lunghe operazioni di smassamento degli oltre 2000 quintali di foraggio, il quale per essere bonificato deve essere bagnato e poi spostato in un campo all’aperto.

Le cause dell’incendio non sono al momento note. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco proseguiranno presumibilmente fino a notte.

