Fiamme in azienda agricola, 500 rotoballe di fieno coinvolte nel rogo

Dalle 11 di domenica, i Vigili del fuoco stanno operando in Via Ca’ Bregana, ad Albettone, per l’incendio di una struttura adibita a fienile, all’interno di un’azienda agricola.

I pompieri accorsi da Lonigo e da Vicenza con due autopompe, due autobotti e quattordici operatori, sono al lavoro per lo spegnimento e la bonifica di oltre 500 rotoballe di fieno coinvolte nel rogo.

Il foraggio, oltre 1500 quintali, era messo a deposito sotto un capannone di ferro e lamiera di oltre 500 mq. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco proseguiranno presumibilmente fino a sera.