Deposito di carburante in fiamme, paura a Rossano Veneto

Paura a Rossano Veneto per un terribile incendio scoppiato alla ditta di carburanti Fiorese di via Castion. Le fiamme hanno completamente avvolto lo stabilimento e si è alzata una colonna di fumo nero visibile per diversi chilometri. Non si segnalano feriti o vittime.



Dalle 5.30 sono all'opera una quindicina di mezzi dei vigili del fuoco da tutto il Veneto, che sono riusciti ad evitare che il rogo si propagasse ai silos di carburante. Sul posto anche la protezione civile per gestire la popolazione circostante.



Questo il messaggio del sindaco, Morena Martini: "Ascoltate e ubbidite ai responsabili di protezione civile e pompieri che vi chiederanno di allontanarvi eventualmente dalle case. Soprattutto per chi abita nelle vicinanze della ditta Fiorese vi chiediamo di allontanarvi momentaneamente dalle vostre case. Non perdete la calma". Inoltre è stata disposta la non apertura delle scuole.