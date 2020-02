Divampa l'incendio sul retro carrozzeria: a fuoco legna e materiale di deposito

Poco dopo 12.30 di sabato, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Pilastri a Carrè per un incendio divampato su lato esterno posteriore di una carrozzeria.

I pompieri arrivati da Schio con un'autopompa e un'autobotte hanno prontamente spento le fiamme, che avevano interessato della legna e altro materiale depositato a ridosso del muro della carrozzeria.

Danni a due vetrate del capannone causato dal calore delle fiamme. Le cause del principio di incendio sono al vaglio dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri di Chiuppano. Le operazioni di soccorso sono terminata alle 13:45.