Rogo distrugge pizzeria, un intossicato: non si esclude il dolo

Notte di lavoro per i vigili del fuoco che alle 20 di giovedì sono intervenuti a Rosa' per l'incendio divampato all'interno della pizzeria J'Adore di in via Monsignor Caron, chiusa dall1 gennaio. Un residente nell'appartamento sopra il locale è stato portato in ospedale per aver respirato del fumo.

I pompieri arrivati da Bassano, Cittadella e Vicenza con due autopompe, due autobotti, un'autoscala e 14 operatori sono riusciti a spegnere il rogo, che ha completamente devastato il locale e il magazzino seminterrato. Sono ora in corso le operazioni di aerazione dei locali. Le cause dell'incendio di cui non si esclude il dolo sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri.