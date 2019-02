Appoggiato a una lampada, materasso va in fiamme: disastro sfiorato

Alle 11.10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lise ad Asiago per un incendio divampato all’interno di un edificio di cinque appartamenti. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le fiamme sono scaturite nel vano scale, dove era stato depositato per dei lavori in corso in un alloggio un materasso, che scaldato dal calore di una plafoniera ha preso fuoco.

Le fiamme hanno subito intaccato i serramenti della porta d’ingresso estendendosi ai poggioli in legno esterni. I pompieri arrivati dal locale distaccamento con due automezzi hanno subito spento le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intera struttura. Danni all’intonaco delle scale per il calore, oltre danni da fumo nero a due appartamenti, mentre per gli altri tre alloggi è bastato arieggiare.

Nessun danno strutturale. Le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.