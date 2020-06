Incendio nella notte: auto e furgone carbonizzati

Nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo le 4, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tecchio a Montecchio Maggiore per l’incendio di un’auto e furgone parcheggiati da tempo: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Arzignano con un’autopompa e un’autobotte hanno iniziato le operazioni di spegnimento dei due mezzi completamente avvolti dalle fiamme, coinvolta anche la siepe, evitato il coinvolgimento di altri mezzi poco distanti. Bruciati totalmente un furgone Iveco Daily e una Fiat Stylo.

I mezzi erano parcheggiati in un’area privata e non utilizzati da tempo. Le cause dell’incendio non accertate nell’immediatezza sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri accorsi sul posto. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un’ora e mezza.