La bici elettrica va in corto: rogo nel negozio

Nella notte tra lunedì e martedì, alle ore 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Verona angolo via Roma a Torri di Quartesolo per un principio d’incendio divampato all’interno di un negozio di biciclette.

L’allarme alla sala operativa è stato dato da una pattuglia della radiomobile dei carabinieri che, transitando per la zona, hanno notato del fumo venire fuori da una bocchetta di aereazione. Gli operatori dei vigili del fuoco, accorsi con la squadra di prima partenza, sono entrati nel negozio dotati di autoprotettori e in breve tempo hanno individuato l’origine del fumo, causato dal malfunzionamento del pacco batteria di una e bike.

La bici è stata portata fuori e messa in sicurezza, mentre all’interno del negozio sono iniziate le operazioni di aereazione con i motoventilatori. Danni prevalentemente da fumo all’interno del negozio. Nessun danno all’appartamento sovrastante. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.