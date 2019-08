Garage in fiamme, il rogo innescato da un motociclo: ingenti i danni allo stabile

Giovedì sera, intorno alle 23.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Creazzo, per un incendio divampato in un'abitazione privata di via Cavour.

Le fiamme sono scaturite da una moto parcheggiata in garage. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. I pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. Al momento non sono noto le cause dell'incendio