Incendio devastante in azienda agricola: pompieri evitano esplosione gpl

Poco prima delle 13.30, i vigili del fuoco sono intervenuti nella val di Molino in Via Monte Schiavi, a Montecchio Maggiore per l’incendio di una baracca adibita a ricovero attrezzi agricoli di circa 50 mq.

I pompieri di Arzignano accorsi con due automezzi hanno spento le fiamme che hanno completamente distrutto il contenuto: tra cui un trattorino un rasaerba e una botte con 500 litri di vino e altre attrezzature. Particolare attenzione nelle operazioni di spegnimento per la presenza di bombole di gpl coinvolte nel rogo. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di completa estinzione e messa in sicurezza del posto da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.