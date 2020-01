Devastante incendio magazzino: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Nella notte tra sabato e domenica, alle 1:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Cecchetti in località Quargnenta di Brogliano per l’incendio di una struttura rurale adibita a magazzino agricolo andata completamente bruciata, salvata l’abitazione.

Nessuna persona è rimasta ferita. All’arrivo dei pompieri accorsi da Arzignano e Vicenza con un’autopompa, due autobotti e sette operatori, il deposito agricolo distribuito su due livelli era completamente avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento dell’abitazione e di un bombolone di GPL.

Il rogo ha distrutto l’intero contenuto consistente in attrezzature agricole quali un vecchio torchio, mobili messi a deposito, attrezzature edili e masserizie varie. Le cause dell’incendio non potute accertare nell’immediatezza sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica del luogo sono terminate questa mattina all’alba.