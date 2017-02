Vicenza, incendio ai Magazzini Generali: proprietario 74enne morto per un malore

Una volta arrivato sul posto il proprietario si è trovato davanti agli occhi la devastazione avvenuta e ha avuto un arresto cardiaco: i primi soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare per Angelo Covi.



Un grave incendio la notte di venerdì ha colpito gli stabili dove si trovano i Magazzini Generali di Vicenza in via delle Fornaci: il rogo è divampato da un capannone e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire dalle 21 all'1.30 di notte per riuscire a spegnere le fiamme e per l’areazione dei locali tramite dei motoventilatori, ripristinando così la sicurezza nell'area.



Avevano preso fuoco dei fusti contenenti sapone per capelli e detersivi. Al momento le forze dell'ordine stanno accertando se l'incendio sia stato doloso.



L'uomo deceduto è un 74enne che subito dopo aver esaminato il materiale accompagnato dagli agenti, mentre si accingeva a uscire, ha accusato un malore, accasciandosi per terra.



I soccorsi sono andati avanti per diverso tempo, ma il medico ha dovuto constatare la morte.