Rogo distrugge macchina forestale: danni per 100mila euro

Le fiamme hanno distrutto una macchina operatrice per esbosco, modello Harvester, condotta da un operatore finlandese di una ditta piemontese. L'incendio. le cui cause sono ancora in via di accertamento, è avvenuto verso le 17:40 in un bosco dell'altopiano di Asiago durante le operazione di rimozone degli alberi caduti.

Sul posto sono intervenute due autobotti dei vigili del fuoco di Asiago con 5 pompieri e un modulo antincendio con 3 personale aib. i danni quantificati al mezzo ammontano a circa 100mila euro.

bvi