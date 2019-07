Incendio Brendola, focolai ancora accesi: "fumo e odore acre"

Troppo pericoloso per i vigili del fuoco entrare alla Isello devastata dall'incendio di lunedì. La struttura è infatti pericolante e a rischio crollo ma al suo interno del materiale sta ancora bruciando. Nella notte tra giovedì e venerdì sono state molte le chiamate di residenti alla centrale dei pompieri per segnalare del fumo proveniente dall'interno e un odore acre nell'aria, segno che del materiale sta ancora bruciando.

I vigili del fuoco hanno effettuato due uscite nel corso della notte per cercare di spegnere i punti ancora critici, ma le operazioni, per questione di sicurezza, dovevano essere svolte dall'esterno. I focolai sono però nascosti dentro al fabbricato che, a causa dei danni strutturali provocati dal rogo, potrebbe cedere da un momento all'altro.

Per la tarda mattinata di venerdì si sta valutando l'intervento di un mezzo meccanico che metta in sicurezza il fabbricato in modo da permettere il completamento delle azioni di spegnimento di un incendio che, dopo giorni, continua ad alimentarsi seppur in piccoli focolai.