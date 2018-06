Incendio in conceria: in fiamme l'abbattitore delle polveri

Alle 16 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Industria Lago di Fimon a Chiampo per il principio d’incendio divampato all’interno di una conceria che ha coinvolto l’abbattitore delle polveri. La squadra arrivata da Arzignano ha completato lo spegnimento dell’aspiratore, che ha prodotto parecchio fumo per il coinvolgimento dei filtri.

Le cause delle fiamme possono essere riconducibili a delle scintile prodotte da alcuni macchinari utilizzati in conceria, che sono entrate nell’impianto di aspirazione, innescando il principio d’incendio. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco terminate dopo un’ora e mezza con l’aereazione dei locali.