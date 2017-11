Incendio all'Hilton di New York: panico per il vicentino Mech

Brutta avventura per Gianluca Mech, imprenditore di Asigliano che domenica è stato coinvolto in un incendio all'Hilton di New York dove si trovava per un convegno delle associazioni italo-americane.

Oggi ho vissuto un'esperienza davvero segnante a un certo punto è suonato l'allarme antincendio - racconta Mech in un post su Facebook - non nascondo che ci sono stati momenti di paura dovuti anche al fumo che si è sparso per tutto l'hotel, ma per fortuna io e Fabio, il mio assistente, siamo riusciti a scendere i 35 piani dell'hotel e a metterci in salvo anche grazie al tempestivo intervento dei pompieri di New York".