Scoppia l’incendio, le fiamme avvolgono garage e baracca: pericolo per il gpl

Nel pomeriggio di martedi, intorno alle 16:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in strada Confine a Tezze sul Brenta, per l’incendio di un garage e di una baracca in legno con all’interno due bombole di gpl. Nessuna persona è rimasta ferita.

I Vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa, Cittadella e Vicenza con quattro automezzi e dodici operatori, hanno circoscritto le fiamme, evitando il coinvolgimento del grande ricovero attrezzi e mezzi agricoli.

Le fiamme hanno bruciato un’auto, oltre al materiale depositato all’interno, coinvolgendo una piccola baracca e del legname riposto all’esterno. Terminate le operazioni di spegnimento i pompieri hanno provveduto alla bonifica dei luoghi. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute.