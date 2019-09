Furgone prende fuoco in campo: giallo sulle cause dell'incendio

Nella notte tra mercoledì e giovedì, poco dopo le 1, i vigili del fuoco sono intervenuti in un campo a margine della pista ciclabile di via Paolo Borsellino a Torri di Quartesolo per l'incendio di un furgone.

I pompieri arrivati da Vicenza hanno spento il rogo dell'Iveco Daily andato completamente distrutto. Parte delle installazioni della pista ciclabile quali panchine e segnaletica sono stati danneggiati e divelti. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

(In aggiornamento)