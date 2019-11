Fiamme all'ex ristorante: ipotesi dolo

Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda serata di sabato, poco dopo le 23, ad Arcugnano.

L'intervento è stato richiesto in via Monte Grande per un incendio divampato all'ex ristorante dell'omonima via, ormai chiuso e in stato decadente da anni.

I pompieri arrivati da Vicenza con due squadre sono riusciti a contenere le fiamme, che hanno bruciato un bancone e parte dell'arredamento ancora presente. L'incendio ha interessato la sala del locale del piano primo con distacco di laterizio dal soffitto. Le cause dell'incendio, di cui non si esclude il dolo, sono al vaglio dei vigili del fuoco e della polizia di Stato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.