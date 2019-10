Furgone distrutto dal rogo, l'incendio appiccato dopo il furto

Alle 5:10 di sabato mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Boschi a Colze di Montegalda per l'incendio doloso di un furgone. Il piccolo veicolo commerciale, Citroen, si trovava in un campo agricolo vicino un'abitazione diroccata. I pompieri arrivati da Vicenza hanno spento del tutto le fiamme del furgone oramai completamente bruciato.

Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri, sul posto anche per individuare il proprietario del veicolo. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.

AGGIORNAMENTO

I militari hanno ricostruito la dinamica del rogo del furgone. Nella notte, a Torri di Quartesolo presso la ditta Artic Group, degli ignoti hanno rubato diverso materiale caricandolo sull'autocarro ritrovato in fiamme.