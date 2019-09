Panico a Festambiente: baby gang provoca incendio con una bomboletta spray

Grave atto vandalico al parco della Favorita a Valdagno durante Festambiente verso le 17:30 di domenica. Dalle prime informazioni sembra che un gruppo di sempreverdi sia andato in fiamme a causa dell'azionde di un gruppo di ragazzini che per gioco hanno dato fuoco allo spray di una bomboletta, incendiando i vegetali. I volontari di Legambiente hanno immediatamente domato il focolaio.

A spegnere le fiamme, con l'estintore in dotazione al parco anche Stefano Stessi giá presidente di Legambiente. I ragazzini che avrebbero appiccato il fuoco, non si sa se volontariamente o meno, sarebbero fuggiti a gambe levate. Alcuni testimoni li avrebbero riconosciuti.

I presenti, venuti a seguire Festambiente, una iniziativa di sensibilizzazione ecologica promossa da Legambiente, si dicono basiti. Sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco per evitare che le braci si ravvivino. Il gruppo arboreo andato a fuoco è una criptomeria, considerato uno degli alberi piú belli del parco.

Giancarlo Acerbi sindaco di Valdagno è subito intervenuto sul posto, condannando il gesto. Pare che i ragazzini autori del gesto siano originari della frazione di San Quirico. Gli astanti si sono raccolti attorno all'albero andato a fuoco. «Profondo sdegno per un gesto sciagurato» è stato il commento a caldo del sindaco Acerbi. I carabinieri di Valdagno, dopo aver ascoltato alcuni testimoni, sarebbero giá sulle tracce degli autori che farebbero parte di una gruppetto di Valdagno e frazioni che secondo alcuni testimoni «da mesi avrebbe dato vita ad una sorta di banda che spadroneggia in cittá». Il gruppo sarebbe noto alle forze dell'ordine.

Tra i presenti non sono mancati nemmeno i momenti di ironia. Tra i principali protagonisti della giornata di oggi c'era l'acqua come bene comune da tutelare. Poi c'è stato il rogo. «Il titolo della giornata potrebbe essere Smoke on the water» hanno commentato alcuni ragazzi facendo il verso ad un celebre brano del gruppo rock britannico Deep Purple. Altri ragazzi hanno ironicamente hanno commentato «ma non poteva andare a fuoco un capannone abusivo della valle?».

Le operazioni dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il parco per evitare ogni eventuale ritorno di innesco.