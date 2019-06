Rogo nella casa colonica, ospite salvato in extremis: sospetto incendio doloso

Nella notte tra venerdì e sabato, alle 2:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vallalta a Camisano Vicentino per l’incendio di una porzione di una casa colonica. Nessuna persona è rimasta ferita. Un ospite di un bed breakfast, sentito l’allarme, è rimasto bloccato per il malfunzionamento di una serratura ed è stato liberato e fatto uscire dai pompieri.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Vicenza e da Thiene con il supporto dei volontari con cinque automezzi tra cui l’autoscala e sedici operatori, hanno spento le fiamme, che si sono sviluppate nella parte dell’edificio dell’ex fienile ora adibita a ricovero mezzi agricoli e animali da cortile.

Le prime operazioni di spegnimento sono state eseguite dai residenti degli alloggi ricavati del casolare, i quali hanno prima spento le fiamme di una siepe, liberato gli animali e iniziato a gettare acqua con dei secchi. I vigili del fuoco hanno spento del tutto le fiamme, che intanto avevano intaccato le travature in legno del tetto del ricovero, evitando il coinvolgimento dell'intera struttura della grande casa colonica.

Le cause dell’incendio di cui non si esclude il dolo, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell'edificio sono terminate all’alba.